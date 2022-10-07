Макрон і Трасс пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно

Також вони наголосили на важливості зменшення залежності від російських енергоносіїв, інформує ZN.ua.

Макрон і Трасс пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно
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Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони зустрілися на саміті Європейської політичної спільноти у Празі. Єлисейський палац опублікував спільну заяву двох лідерів.

«Вони підкреслили свою рішучість надавати Україні всю необхідну підтримку для відновлення її суверенітету і територіальної цілісності та протистояння російській агресії, стільки, скільки буде потрібно, а також рішучість вимагати відповідальності від Росії за її дії», - йдеться у заяві.

Макрон і Трасс нагадали про тісні та давні зв'язки, які об'єднують їхні країни. Вони погодилися провести наступний франко-британський саміт у Франції у 2023 році для просування оновленого двостороннього порядку денного.

Крім того, лідери країн наголосили на важливості зменшення залежності від російських енергоносіїв.

«Енергетичний перехід і зменшення залежності від російських вуглеводнів є спільними викликами. Президент і прем'єр-міністр обговорили поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній сфері. Вони наголосили, що відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика є частиною узгоджених стратегій для забезпечення енергетичного переходу та досягнення стратегічної автономії», - повідомляє Єлисейський палац.

Також Трасс і Макрон домовилися поглибити співпрацю у сфері нелегальної міграції в рамках міжнародного права та боротися зі злочинними організаціями, які займаються торгівлею людьми в Європі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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