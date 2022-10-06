Якщо нам дали би зараз ПДЧ, ми ніби і мали би якесь право на захист від НАТО, - Іван Якубець

Якщо нам дали би зараз ПДЧ, ми ніби і мали би якесь право на захист від НАТО, - Іван Якубець

Командувач Аеромобільних військ України Іван Якубець пояснив, чи можуть Україну прийняти в НАТО під час війни з росією і від чого залежить це рішення.

Про це він розповів у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

«Тут дуже складна ситуація. Такого в історії НАТО ще не було, щоби країна, яка веде війну, вступала в НАТО. Але хочу сказати, що у статуті НАТО і немає заперечень цьому, вони відсутні. Тому ситуація неординарна і вона може бути позаштатна», - зазначає Іван Якубець.

Загалом же, каже він, все залежить від того, яке рішення приймуть самі країни НАТО. Водночас гість програми нагадує, як в Альянс приймали Фінляндію та Швецію, коли кожен голос враховувався, а проти виступали то Туреччина, то Угорщина.

А відтак, констатує військовий, питання загалом складне. На його думку, все ж таки це залежить від того, наскільки ключові країни НАТО серйозно підходять до цього питання, наскільки вони виважено розуміють, що треба приймати Україну в Альянс саме зараз. Водночас гість програми припускає, що все ж таки вони будуть ухилятися від цього питання і забезпечать нам якісь гарантії, про які говорили під час виступу на сесії ООН.

«Хотілося би, щоб вони сказали щось більш ретельніше для того, щоб росія розуміла, що у разі застосування ядерної зброї ми як партнери НАТО і як кандидати в НАТО можемо стати під їхню ядерну парасолю. Це для нас було би дуже важливо. Тобто, якщо нам дали би зараз ПДЧ, ми ніби і мали би якесь право на захист від НАТО», - пояснює Іван Якубець.


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