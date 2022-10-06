Мобілізація в Україні: яке покарання загрожує українцям та українкам, які не стануть на військовий облік

Стати на військовий облік в Україні під час воєнного стану можуть як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років. Відповідно до Закону України " Про військовий обов'язок та військову службу", військовий облік в Україні ділиться на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. До кожної категорії існують свої вимоги.

Мобілізацію жінок в Україні відкладено до 1 жовтня 2023 року. Поки що українки можуть ставати на військовий облік та нести військову службу добровільно.

Маючи бажання служити на благо батьківщини, жінки повинні звернутися до військкомату, маючи при собі: паспорт, ідентифікаційний номер, документ про освіту/професію (диплом, свідоцтво).

Щоб стати на облік, і чоловіки і жінки повинні мати при собі у військкоматі:

заяву про постановку на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття із ЖЕКу.

Постановка на військовий облік не означає, що вас заберуть на передову або обов'язково відправлять на війну. Ви потрапите в резерв, і у разі потреби, вам випишуть повістку.

В Україні передбачено відповідальність за ігнорування військового обліку, зокрема штрафи. Так, передбачено адміністративну відповідальність для військовозобов'язаних, згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення у розмірі від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року штраф становитиме вже від 850 до 1 700 грн.

Також за ухилення від військового обліку передбачено відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу, від 5100 до 8500 грн або виправні роботи до одного року. За законом штрафи можуть накладатися і керівників підприємства, де працює військовозобов'язана особа.

Раніше повідомлялося, жінки яких спеціальностей є військовозобов'язаними.