За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка

Телефонують навіть ті, хто ще не мобілізований, але підозрює, що може отримати повістку, інформує ZN.ua.

За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка
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Представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що російські військові продовжують масово телефонувати на гарячу лінію в Україну щодо здачі в полон. Особливий сплеск спостерігається після контрнаступу Сил оборони в Харківській області та початку "часткової" мобілізації в Росії, розповів він під час одного з ефірів.

"Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію. За кілька тижнів у нас уже понад 2 тисячі таких звернень", - розповів Юсов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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