За останні тижні Україна отримала понад 2 тисячі звернень росіян щодо здачі в полон — розвідка

Представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що російські військові продовжують масово телефонувати на гарячу лінію в Україну щодо здачі в полон. Особливий сплеск спостерігається після контрнаступу Сил оборони в Харківській області та початку "часткової" мобілізації в Росії, розповів він під час одного з ефірів.

"Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію. За кілька тижнів у нас уже понад 2 тисячі таких звернень", - розповів Юсов.