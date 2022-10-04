Речник МЗС Ірану заперечив передачу Росії безпілотників

Насер Канаані заявив, що його країна дотримується політики активної неупередженості та виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту, інформує ZN.ua.

Речник МЗС Ірану заперечив передачу Росії безпілотників
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Упродовж останніх тижнів російські сили активно використовують безпілотники іранського виробництва на території України. Про те що на озброєнні окупаційних військ з'явилися нові БПЛА, британська розвідка попереджала ще на початку контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Проте в МЗС Ісламської Республіки цей факт досі заперечують. Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані намагався спростувати цю інформацію, повідомляє інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA).

У відповідь на запитання журналістів, стосовно використання Росією іранських безпілотників у війні проти України, Насер Канаані заявив, що відповідні заяви, які лунають від офіційних осіб, необґрунтованими й не буде їх підтверджувати. Він також наголосив на тому, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Іран займає послідовну та чітку позицію.

«Ісламська Республіка дотримується політики активної неупередженості, неприйняття війни та необхідності політичного врегулювання розбіжностей між двома сторонами, уникнувши насильства» - цитує речника МЗС IRNA.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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