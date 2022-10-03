Про неї майже нічого невідомо: ЗСУ взяли як "трофей" новітню російську міну, фото

Українські бійці на позиціях російських військ знайшли незвичайний боєприпас – це міна, про яку в інтернеті майже немає інформації, інформує Апостроф .

Про це повідомляє InformNapalm у Telegram-каналі.

"Маркування ОЛА-8Т вказує, що її склад: октоген – 77%, алюміній – 8%, сполука (ЛД-70, поліакриловий полімер, стабілізатор) – 15%. Швидкість детонації 8430 м/c при густині 1.84 г/см3", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що це далеко не перші відносно нові та маловідомі російські розробки, які вдається захопити українському спецназу разом з документацією.

"Російські військові саботують накази свого командування і залишають документи до нових зразків озброєння цілими та неушкодженими, деякі здаються в полон і під певні гарантії або побажання розповідають де прикопали цікаві подарунки з документами", - повідомили у розвідці.