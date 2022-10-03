Війська РФ почали примусову мобілізацію в Мелітопольському районі

Чоловіків почали затримувати на декілька днів.

Війська РФ почали примусову мобілізацію в Мелітопольському районі
© РИА Мелитополь

Російські окупаційні війська почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація у тимчасово окупованому Мелітопольському районі", - зазначив Федоров у Telegram.

За його словами, місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Сьогодні, 3 жовтня, на блокпосту біля Василівки було чотири тисячі людей.


Анна Конюченко, ZN.ua





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