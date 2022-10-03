Війська РФ почали примусову мобілізацію в Мелітопольському районі
Чоловіків почали затримувати на декілька днів.
Російські окупаційні війська почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація у тимчасово окупованому Мелітопольському районі", - зазначив Федоров у
За його словами, місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Сьогодні, 3 жовтня, на блокпосту біля Василівки було чотири тисячі людей.