Війська РФ почали примусову мобілізацію в Мелітопольському районі

Російські окупаційні війська почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація у тимчасово окупованому Мелітопольському районі", - зазначив Федоров у Telegram.

За його словами, місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Сьогодні, 3 жовтня, на блокпосту біля Василівки було чотири тисячі людей.