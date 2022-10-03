Попутного вітру та перемог: у Туреччині спущено на воду новий корвет ВМС України, фото

У неділю, 2 жовтня, перша леді України Олена Зеленська у Туреччині урочисто спустила на воду протичовновий корвет "Гетьман Іван Мазепа", який служитиме українським ВМС.

Про це повідомила Зеленська на своїй сторінці у Faccebook.

"Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - заявила вона.

Перша леді України також побажала корвету з честю нести український прапор, попутного вітру та перемог.

"Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!", - наголосила Зеленська.

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Фото: facebook.com/olenazelenska.official


Катерина Глянько, Апостроф





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