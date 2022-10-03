Шкодував, що почав з України: масштабний план Путіна зазнає краху

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Російський лідер володимир путін хотів перехитрити історію і відновити Радянський Союз, імперію.

Про це розповів політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю «Гордону» .

«Без частини, можливо, без Прибалтики, – хоча він мав розрахунок на те, що її вдасться відірвати від НАТО. Вести розмову на рівних з блоком НАТО, почати визначати правила гри в Європі та інше та інше. І Україна була першим кроком. І не секрет, що у березні він кілька разів шкодував про те, що почав з України», - запевнив Валерій Соловей.

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Аналітик додав, що Путін справді шкодував, бо неправильно оцінив ситуацію.

Соловей припустив, що це, можливо, була вина не путіна, а людей, які надавали йому інформацію.

«У тому числі, з українського боку. І коли здавалося, що Україна ось-ось звалиться під вагою власних помилок і злочинів і російська армія якщо не буде зустрінута піснями та танцями, то принаймні хлібом-сіллю», – зазначив Соловей.

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Додамо, що за даними української розвідки у путіна є щонайменше три двійники.

За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, в українській розвідці є фахівці, які розуміються на цьому питанні.

"Я особисто не є "путінознавцем", скажімо так. Для мене є точно три двійники, яких особисто я бачу відразу. Скільки їх насправді - треба просто підняти інформацію", - заявляв Буданов.


Катерина Петренко, politeka.net





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