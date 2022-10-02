Українським лікарям під час атестації нараховуватимуть додаткові бали за цифрові навички

Українським медичним працівникам нараховуватимуть додаткові бали під час щорічної атестації за підвищення рівня володіння цифровими компетенціями. Відповідні зміни Міністерство охорони здоров’я внесло до Порядку проведення атестації лікарів, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Раніше за освітні заходи, зокрема, з питань цифрових навичок, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності, але є частиною кваліфікаційних вимог, нараховувалося максимум вісім балів. Тепер вагомий вплив на результат атестації має не лише медична освіта та навички, а і цифрова грамотність лікаря», – пояснюють в МОЗ.

Зміни до умов атестації передбачають, що можна буде отримати 20 балів за володіння відповідним рівнем цифрової компетентності. Водночас додаткові вісім балів, згідно зі змінами до Порядку проведення атестації, можна отримати за інші освітні заходи, які не стосуються лікарської спеціальності, але є частиною кваліфікаційних вимог, такі як питання медичної етики, деонтології, комунікаційні навички тощо.