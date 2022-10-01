Закладають хімічну зброю? Дивні дії армії РФ зняли на фото та відео

На фотографіях з дронів, що пролітали над лінією зіткнення в Запорізькій області, зафіксовано розміщення зелених контейнерів із невідомою речовиною, які російські окупанти заривали в землю, інформує Апостроф.

Про це повідомили журналісти-розслідувачі з InformNapalm з посиланням на фото, опубліковане громадським активістом Вадимом Лабасом.

За припущеннями розслідувачів, російські окупанти на Запорізькому напрямку можуть використати хімічну зброю проти Збройних Сил України й цивільного населення. Імовірно, ворог планує запустити в дію заборонену хімічну зброю, підірвавши ланцюг фугасного заряду.

"Судячи з всього, росіяни закладають хімічну зброю по лінії фронту. І це останній крок на підняття ставок перед використанням ядерки", - написав Лабас.

Варто зазначити, що ще весною партнери України попередили країну-терориста РФ про неможливість застосування хімічної зброї у повномасштабній війні, а також погрожували потужними наслідками, якщо російські окупанти таки здійснять хімічну атаку на українській території.

"Хімічна зброя була такою ж картою шантажу путіна, як і ядерка. І ось, він цю межу перетнув", - додав Вадим Лабас.

Утім, інформація потребує офіційного підтвердження зі сторони Генштабу ЗСУ чи інших силових структур.


Ліза Бровко, Апостроф





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