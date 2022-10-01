У ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордону

На території Білорусі продовжуються військові навчання, інформує ZN.ua.

У ЗСУ розповіли, скільки Білорусь утримує військ біля українського кордону
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Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Білорусь розгорнула до семи батальйонно-тактичних груп біля українського кордону.

"Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території республіки Білорусь, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - наголосив Наєв.


Анна Конюченко, ZN.ua





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