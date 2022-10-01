У Миколаєві ворожа ракета С-300 влучила у житловий будинок

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Миколаєві ворожа ракета С-300 влучила у житловий будинок
© Мер Миколаєва Олександр СєнкевичTelegram

Сьогодні вранці, 1 жовтня, ворожа ракета С-300 влучила у житловий будинок у Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами голови ОВА, у навколишніх будинках внаслідок ворожого удару повилітали вікна.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий», - додав мер.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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