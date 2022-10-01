Пропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – Жовква

Заявка опиниться буквально на столі в кожного лідера країни-члена Альянсу, інформує ZN.ua.

Пропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – Жовква
© nato.int

Сьогодні Україна ухвалила рішення подати заявку на членство у НАТО та заявила, що готова швидко рухатися до набуття повноправного членства в Альянсі.

Пропозиції України тепер буквально на столі у кожного лідера держави НАТО і їх неможливо проігнорувати, наголошує заступник керівника офісу президента Ігор Жовква.

«Україна вже забезпечує безпеку усього євроатлантичного простору, воюючи з Росією, яка відповідно до Стратегічної концепції НАТО, визнана найбільшою загрозою для держав НАТО. Тож настала черга держав-членів подумати про гарантії безпеки для України і всього нашого регіону», - пише він у Facebook.

Жовква висловив сподівання, що держави-члени НАТО не зволікатимуть із прийняттям швидких, сміливих та ефективних рішень, покликаних захистити спільну безпеку, свободу та цінності.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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