Велика Британія викликала посла РФ і заморозила активи глави Центробанку РФ

Велика Британія заявила, що запроваджує чергові санкції проти Російської Федерації у відповідь на анексію українських територій. Вони спрямовані на посилення тиску на російську економіку і стосуватимуться послуг і заборони експорту. Про це повідомили в МЗС Британії.

Згідно з новими санкціями, Росія втратить доступ до основних західних послуг, від яких залежить, включаючи ІТ-консультації, архітектурні послуги, інженерні, рекламні послуги та юридичні консультаційні послуги щодо певної комерційної діяльності.

Велика Британія також забороняє експорт майже 700 товарів, які мають вирішальне значення для промислового та технологічного потенціалу Росії.

Крім того, у повідомленні МЗС йдеться про те, що міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі викликав російського посла Андрєя Кєліна, щоб висловити «найрішучіший протест проти незаконної анексії суверенної української території».

В Британії впевнені, що нові заходи посилять економічний тиск на російський режим, порушуючи найважливіші ланцюжки поставок.

«Росія значно залежить від західних країн щодо юридичних послуг: 85% усіх юридичних послуг імпортуються з країн Великої сімки. Враховуючи, що Лондон є міжнародним юридичним центром, на Великобританію припадає 59% цього імпорту. Нові заходи стосуватимуться певних комерційних і транзакційних послуг і перешкоджатимуть можливості російського бізнесу працювати на міжнародному рівні», – заявили в МЗС.

Країна також запровадила санкції до Ельвіри Набіулліної, голови Центробанку Російської Федерації.

«Набіулліна відіграла важливу роль у керуванні російською економікою через незаконну війну російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території, які тимчасово контролюються Росією. До Набіулліної застосовано персональні санкції, її активи будуть заморожені, а в’їзд на територію Сполученого Королівства заборонений», – йдеться в повідомленні.