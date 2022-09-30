Єлизавета II: названо причину смерті королеви Англії

Напередодні оголошення про смерть Її Величності Єлизавети II експерти проаналізували останні фото королеви. На її руках і ногах помітили видимі сині гематоми, а пальці побіліли. Експерти заявляли, що монарх має проблеми з кровопостачанням.

Сині руки та білі пальці: названо причину смерті Єлизавети II

Коли кілька років тому королева Англії вийшла у світ із синіми ногами, деякі лікарі припустили, що це може бути лише синець, а інші, що це занедбана травма, яка може перерости в гангрену. Враховуючи, що після цього Єлизавета II прожила ще три роки, цей діагноз явно не відповідав дійсності – та й до того ж хто б в королівському замку упустив, що у королеви розвивається гангрена.

А ось на останніх знімках на руках Її величності були видні не тільки синці, її пальці стали білими. За словами експертів, це може говорити про те, що у монарха порушено кровопостачання. Дехто навіть припустив, що синці – це сліди від катетера, і що життя королеві підтримують завдяки сильнодіючим препаратам. Очевидно, останні роки їй часто робили крапельниці.

Сині руки та білі пальці: названо причину смерті Єлизавети II

Однак усі медики заявляють, що всі ці симптоми є ознаками старості, адже Єлизаветі II було вже 96 років. Саме так і сказано у свідоцтві про смерть Її Величності, яке днями потрапило до Мережі. У графі "причина смерті" зазначається "від старості". Документ узятий із Національного архіву Шотландії – адже померла королева у своєму шотландському замку Балморал.

Сині руки та білі пальці: названо причину смерті Єлизавети II

Нагадаємо, 7-річна дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон у капелюшку та пальто як у Єлизавети II захопила публіку - міні-королева.


Анастасия Березовская, Тудей





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