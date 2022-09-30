"Ще більша дурість": розкрито, навіщо Путін готується знову перекинути війська до Білорусі

путін, шойгу, росія

Ніхто не допустить другої Бучі, за професійною армією російської федерації ляже аматорська.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи можливі спроби росіян знову вдатися до Києва з боку Білорусі.

"Вона ймовірна, причому ймовірна з таким хорошим коефіцієнтом тієї ж ймовірності. Тобто можливо, що під Гомелем вони знову зберуться, спробують там щось зобразити на Чернігів і Київ", - зазначив Арестович у традиційній розмові з Марком Фейгіним, додавши, що є чутки про незнищенне бажання путіна повторити те, що йому не вдалося зробити в перші місяці вторгнення в Україну.

Мощун, Київська область, війна, руїни

«Хоче повторити наступ на Київ, розуміючи, що війська вже не є професійними, сподіваючись задавити кількістю. Ну ми розуміємо, що якщо ми за місяць перемолили суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими», - зазначив радник ОП.

Також Арестович підтвердив «сигнали та чутки», що Білорусь готується приймати десятки тисяч мобілізованих російської армії.

армія росії, окупанти, мобілізація

Проте, вважає радник ОП, спробувати взяти масою мобілізованих людей Київ - ще більша дурість, ніж спроба взяти Київ елітними частинами, що провалилася.

«Ми вб'ємо всіх, хто прийшов вбивати нас. Українська армія зараз набагато зла і більш підготовлена ??до будь-яких вторгнень, ніж у лютому», - наголосив Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net





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