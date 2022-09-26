На виборах в Італії лідирують правоцентристи на чолі з Джорджією Мелоні: що кажуть екзит-поли

Явка виборців майже на 10% нижча, ніж була у 2018-му році, інформує ZN.ua.

У неділю, 25 вересня, в Італії відбувалися дострокові парламентські вибори. Як повідомляє La Repubblica, явка виборців склала 64,38%, майже на 10 пунктів менше порівняно з 2018 роком. За даними екзит-полу державного мовника RAI, лідирують правоцентристи, які отримають ввід 111 до 131 місця в парламенті.

Так, італійські екзит-поли показують, що на першому місці опинилися правоцентристи Fratelli D’ltalia на чолі Джорджією Мелоні, які за різними показниками набрали від 22% до 26% виборців. З ними в коаліції будуть League for Salvini на чолі із Маттео Сальвіні із результатами 9,5-13,5% та Forza Italia колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі – 6-8%. Згідно з попередніми оцінками, правоцентристські сили отримають від 111 до 131 місця.

В опозиції будуть лівоцентристські демократи колишнього прем'єр-міністра Енріко Летта Partito Democratico, які опинилися на другому місці – їхня підтримка склала від 17% до 21%, а також демократично-популістська партія Movimento 5 Stelle (“Рух 5 зірок”) має 13,5-17,5%.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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