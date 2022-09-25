Старий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відео

У російських містах пройшли акції протесту через часткову мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним. У столиці Дагестану Махачкалі на мітинги вийшли не лише чоловіки, а й жінки і навіть діти, інформує Апостроф .

Як повідомляють російські телеграм-канали, на акції звучать "заборонені" гасла "ні - війні", "ні - мобілізації" та "наші діти не добриво".

Поліцейські намагалися затримувати учасниць акції, ті ж самі кидалися під колеса поліцейські авто.

Почалися сутички жінок та дітей із правоохоронцями.

У Махачкалі протестувальників відбивають від поліції, тоді як росіяни в подібних ситуаціях покірно прямують до автозаків.

У Хасавюртівському районі у с. Ендірей понад сто місцевих жителів вийшли на стихійний протест проти мобілізації. Поліція стріляє у повітря, проте протестувальники не розходяться.

Дагестанські чоловіки виявилися трохи сміливішими за московських, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

У той же час, як зазначає він, на опозиційних дагестанських телеграм-каналах публікують звернення протестувальників до жителів РФ .

"Цей чекістський режим Путіна має бути знесений повністю і вщент!!!

...Старий пес хоче жити, дихати та пити нашу кров!

...Від цього режиму страждає весь пострадянський простір!

...У нас діти виросли, які не бачили іншого президента, окрім Путіна!"

Опозиція Дагестану закликає завтра о 10.00 ранку за московським часом вийти всіма містами Росії на акцію повного спротиву.

"Без втрат уже не обійтися!", - йдеться у заклику.