Старий пес хоче пити нашу кров: у Росії спалахнуло повстання проти "могилізації", відео

У російських містах пройшли акції протесту через часткову мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним. У столиці Дагестану Махачкалі на мітинги вийшли не лише чоловіки, а й жінки і навіть діти, інформує Апостроф.

Як повідомляють російські телеграм-канали, на акції звучать "заборонені" гасла "ні - війні", "ні - мобілізації" та "наші діти не добриво".

Поліцейські намагалися затримувати учасниць акції, ті ж самі кидалися під колеса поліцейські авто.

Почалися сутички жінок та дітей із правоохоронцями.

У Махачкалі протестувальників відбивають від поліції, тоді як росіяни в подібних ситуаціях покірно прямують до автозаків.

У Хасавюртівському районі у с. Ендірей понад сто місцевих жителів вийшли на стихійний протест проти мобілізації. Поліція стріляє у повітря, проте протестувальники не розходяться.

Дагестанські чоловіки виявилися трохи сміливішими за московських, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

У той же час, як зазначає він, на опозиційних дагестанських телеграм-каналах публікують звернення протестувальників до жителів РФ.

"Цей чекістський режим Путіна має бути знесений повністю і вщент!!!

...Старий пес хоче жити, дихати та пити нашу кров!

...Від цього режиму страждає весь пострадянський простір!

...У нас діти виросли, які не бачили іншого президента, окрім Путіна!"

Опозиція Дагестану закликає завтра о 10.00 ранку за московським часом вийти всіма містами Росії на акцію повного спротиву.

"Без втрат уже не обійтися!", - йдеться у заклику.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізаціїЗеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
Грузія закриє кордони для тих, хто біжить з РосіїГрузія закриє кордони для тих, хто біжить з Росії
У Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відеоУ Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відео
У Росії продовжують підпалювати військкомати: хвиля докотилася до МордовіїУ Росії продовжують підпалювати військкомати: хвиля докотилася до Мордовії
В Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухівВ Алчевську "прильоти" по базі окупантів: фото та відео потужних вибухів
Дагестан охопили масштабні протести проти мобілізації, почалася стрілянина: "Вже автоматні черги та..."Дагестан охопили масштабні протести проти мобілізації, почалася стрілянина: "Вже автоматні черги та..."
La Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти УкраїниLa Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти України
У російському селі на війну проти України мобілізували всіх чоловіківУ російському селі на війну проти України мобілізували всіх чоловіків
"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відеоОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
Последние новости
Подгружаем последние новости