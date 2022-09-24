"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео

"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео

Громадяни держави-агресорки вважають, що Росії нічого не загрожує та не хочуть, щоб їх мобілізували, а тому вони виїхали зі своєї країни.

Про це йдеться в опитуванні журналістів видання The Insider.

Журналісти в аеропортах опитали кілька чоловіків, які тікають за кордон від мобілізації в РФ. Росіяни визнають, що фактично в їхній країні відбувається повна мобілізація і призвати можуть будь-кого.

"У мене є багато знайомих, які отримали повістку. І я не знаю, але у нас страх вийти на протест переважає страх смерті. Я цього не розумію. Всі стадом йдуть і ніхто навіть не обурюється. Просто навіть у Москві в військкоматах документи паперові і якщо грубо кажучи військкомат згорить", - каже один з опитаних.

Інший росіянин, який виїхав за кордон каже, що тепер ті, хто малювали собі рашиський символ Z, починає розуміти, що його "кинули".

"Йому обіцяли дивитись на війну по телевізору, радіти перемогам, а не йти в окопи. А якби ще була причина сидіти в окопах", - каже чоловік.

Росіяни кажуть, що Росії зараз загрожує лише імпералізм та Путін.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Блок рекламы


Похожие новости
Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізаціїНідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відеоОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
Росіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробилаРосіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробила
Навіть страшно взяти до рук: мобілізовані росіяни шоковані виданою їм "зброєю", відеоНавіть страшно взяти до рук: мобілізовані росіяни шоковані виданою їм "зброєю", відео
Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»
Глава Євроради виступає за відкриття кордонів ЄС для росіян, які втікають з країниГлава Євроради виступає за відкриття кордонів ЄС для росіян, які втікають з країни
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
"Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення""Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення"
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Последние новости
Подгружаем последние новости