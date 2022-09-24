Зеленський створив нові військові адміністрації та призначив керівників — перелік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області, а також призначив низку керівників військових адміністрацій у Херсонській та Луганській областях. Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує ZN.ua .

Зокрема на базі військово-цивільних адміністрацій на Луганщині, які існували досі, указом №665/2022 було утворено наступні військові адміністрації:

Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Олена Вікторівна);

сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Олена Вікторівна); Станично-Луганську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Ісаєв Сергій Анатолійович);

селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Ісаєв Сергій Анатолійович); Широківську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Володимир Ілліч);

сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Володимир Ілліч); Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Пращур Сергій Петрович).

Крім того, тим самим указом президент утворив:

Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Кобернюк Віктор Олександрович);

селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Кобернюк Віктор Олександрович); Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області

селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Антоненко Віталій Васильович);

Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Козич Олександр Михайлович);

селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Козич Олександр Михайлович); Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Радченко Галина Миколаївна ;

сільську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Радченко Галина Миколаївна ; Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Божко Павло Григорович);

селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Божко Павло Григорович); Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Світличний Євген Юрійович);

селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Світличний Євген Юрійович); Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Череватий Олександр Петрович);

селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Череватий Олександр Петрович); Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Болткова Ірина Іванівна);

селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Болткова Ірина Іванівна); Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Корощенко Сергій Вікторович);

селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Корощенко Сергій Вікторович); Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Шопін Ігор Вікторович);

селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Шопін Ігор Вікторович); Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Старцев Микола Стефанович);

селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Старцев Микола Стефанович); Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Міткевич Олександр Іванович);

міську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Міткевич Олександр Іванович); Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Літвінова Яна Миколаївна) ;

міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Літвінова Яна Миколаївна) ; Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Акунєєва Зоя Василівна);

селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Акунєєва Зоя Василівна); Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Видиш Валерій Миколайович);

сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Видиш Валерій Миколайович); Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Петренко Наталя Миколаївна).

Крім того, розпорядженнями президента призначені на посади керівників військових адміністрацій: