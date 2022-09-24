Зеленський створив нові військові адміністрації та призначив керівників — перелік

Нові адміністрації з'явились у Луганській області.

Зеленський створив нові військові адміністрації та призначив керівників — перелік
© Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області, а також призначив низку керівників військових адміністрацій у Херсонській та Луганській областях. Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує ZN.ua.

Зокрема на базі військово-цивільних адміністрацій на Луганщині, які існували досі, указом №665/2022 було утворено наступні військові адміністрації:

  • Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Олена Вікторівна);
  • Станично-Луганську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Ісаєв Сергій Анатолійович);
  • Широківську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Володимир Ілліч);
  • Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Пращур Сергій Петрович).

Крім того, тим самим указом президент утворив:

  • Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Кобернюк Віктор Олександрович);
  • Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області
  • (очільник Антоненко Віталій Васильович);
  • Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Козич Олександр Михайлович);
  • Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Радченко Галина Миколаївна ;
  • Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Божко Павло Григорович);
  • Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Світличний Євген Юрійович);
  • Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Череватий Олександр Петрович);
  • Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Болткова Ірина Іванівна);
  • Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Корощенко Сергій Вікторович);
  • Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Шопін Ігор Вікторович);
  • Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Старцев Микола Стефанович);
  • Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Міткевич Олександр Іванович);
  • Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Літвінова Яна Миколаївна) ;
  • Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Акунєєва Зоя Василівна);
  • Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Видиш Валерій Миколайович);
  • Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Петренко Наталя Миколаївна).

Крім того, розпорядженнями президента призначені на посади керівників військових адміністрацій:

  • Бабуцький Олександр Вікторович начальником Станіславської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
  • Лозіцький Олександр Вікторович начальником Великолепетиської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
  • Дударь Іван Іванович начальником Асканія-Нової селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

Микита Ткаченко, ZN.ua





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