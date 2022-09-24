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2022-09-24
Зеленський створив нові військові адміністрації та призначив керівників — перелік
Нові адміністрації з'явились у Луганській області.
© Сайт президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області, а також призначив низку керівників військових адміністрацій у Херсонській та Луганській областях. Відповідні розпорядження оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує
Зокрема на базі військово-цивільних адміністрацій на Луганщині, які існували досі,
- Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Олена Вікторівна);
- Станично-Луганську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Ісаєв Сергій Анатолійович);
- Широківську сільську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Коробка Володимир Ілліч);
- Щастинську міську військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Пращур Сергій Петрович).
Крім того, тим самим указом президент утворив:
- Біловодську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Кобернюк Віктор Олександрович);
- Білокуракинську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області
- (очільник Антоненко Віталій Васильович);
- Білолуцьку селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Козич Олександр Михайлович);
- Коломийчиську сільську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Радченко Галина Миколаївна ;
- Красноріченську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Божко Павло Григорович);
- Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Світличний Євген Юрійович);
- Марківську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Череватий Олександр Петрович);
- Міловську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Болткова Ірина Іванівна);
- Нижньодуванську селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Корощенко Сергій Вікторович);
- Новоайдарську селищну військову адміністрацію Щастинського району Луганської області (очільник Шопін Ігор Вікторович);
- Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Старцев Микола Стефанович);
- Сватівську міську військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Міткевич Олександр Іванович);
- Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Літвінова Яна Миколаївна) ;
- Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області (очільник Акунєєва Зоя Василівна);
- Чмирівську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Видиш Валерій Миколайович);
- Шульгинську сільську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області (очільник Петренко Наталя Миколаївна).
Крім того, розпорядженнями президента призначені на посади керівників військових адміністрацій:
- Бабуцький Олександр Вікторович начальником Станіславської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
- Лозіцький Олександр Вікторович начальником Великолепетиської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
- Дударь Іван Іванович начальником Асканія-Нової селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
Микита Ткаченко, ZN.ua