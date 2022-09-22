Влада Антонова з dtp.kiev.ua затримала СБУ

У Києві співробітники СБУ затримали відомого автомобільного блогера, який розповсюджував російську пропаганду, повідомляє прес-служба СБУ. За даними "Страни", йдеться про Владислава Антонова із ДТП Київ UA.

Знімав провокаційні відео та ображав українських бійців: СБУ затримала відомого автоблогера Владислава Антонова

Встановлено, що блогер дискредитував військовослужбовців ЗСУ та правоохоронців. Він знімав провокаційні відео під час руху військових колон та автотранспорту українських захисників.

У своїх стримах фігурант ображав українських бійців, а також фіксував їх обличчя та автомобільні номерні знаки. Надалі відео він викладав на своїй інтернет-платформі та розповсюджував через соціальні мережі.

Знімав провокаційні відео та ображав українських бійців: СБУ затримала відомого автоблогера Владислава Антонова

Слід зазначити, що цей контент активно використовували кремлівські пропагандисти, створюючи фейкові новини щодо ситуації в Україні. Спецслужби РФ використали таке відео для дезінформації про настрої мешканців Київської області.

Крім того, блогер публічно ображав волонтерів та вимагав у них гроші за публікацію матеріалів на підтримку українських захисників.

Слідчі СБУ за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 435-1 (Образа честі та гідності військовослужбовця, загроза військовослужбовцю) КК України. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Знімав провокаційні відео та ображав українських бійців: СБУ затримала відомого автоблогера Владислава Антонова

Раніше стало відомо, що злочинна група з Хмельницької області обдурила 50 людей, обіцяючи пригнати автомобілі з Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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