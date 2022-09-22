Влада Антонова з dtp.kiev.ua затримала СБУ

У Києві співробітники СБУ затримали відомого автомобільного блогера, який розповсюджував російську пропаганду, повідомляє прес-служба СБУ . За даними "Страни", йдеться про Владислава Антонова із ДТП Київ UA.

Встановлено, що блогер дискредитував військовослужбовців ЗСУ та правоохоронців. Він знімав провокаційні відео під час руху військових колон та автотранспорту українських захисників.

У своїх стримах фігурант ображав українських бійців, а також фіксував їх обличчя та автомобільні номерні знаки. Надалі відео він викладав на своїй інтернет-платформі та розповсюджував через соціальні мережі.

Слід зазначити, що цей контент активно використовували кремлівські пропагандисти, створюючи фейкові новини щодо ситуації в Україні. Спецслужби РФ використали таке відео для дезінформації про настрої мешканців Київської області.

Крім того, блогер публічно ображав волонтерів та вимагав у них гроші за публікацію матеріалів на підтримку українських захисників.

Слідчі СБУ за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 435-1 (Образа честі та гідності військовослужбовця, загроза військовослужбовцю) КК України. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що злочинна група з Хмельницької області обдурила 50 людей, обіцяючи пригнати автомобілі з Європи.