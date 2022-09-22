Саудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти України

Наслідний принц Саудівської Аравії поговорив телефоном із президентом України, інформує ZN.ua.

Саудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти України
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Спадкоємний принц і віцепрем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман заявив, що його держава готова докласти зусиль, аби виступити посередником “між усіма сторонами” у війні Росії проти України. Про це він сказав під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленський, повідомляє Саудівське агентство преси.

Принц запевнив, що Саудівська Аравія підтримує всі міжнародні зусилля щодо “політичного врегулювання кризи”. За його словами, Королівство також зацікавлене в подальших зусиллях світу для зменшення гуманітарних наслідків вторгнення РФ на територію України.

Зеленський, зі свого боку, подякував Салману за сприяння процесу обміну полоненими. Він високо оцінив зусилля Саудівської Аравії як посередника й зазначив, що держава відіграє провідну роль на Близькому Сході.

У Twitter президент України також розповів, що обговорив із принцом енергетичну безпеку, повоєнне відновлення нашої держави й спільні інвестиційні проєкти.

"Провів теплу розмову зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом. Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів", – написав Володимир Зеленський.


Максим Царук, ZN.ua





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