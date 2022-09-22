Atlantic Council: Путін оголосив мобілізацію, але чому і що буде далі?

Вчорашня промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації, свідчить, що в нього закінчилися варіанти і він у відчаї. Його армія розбита. Тому він вирішив використати єдині інструменти, які в нього залишилися - мобілізацію некваліфікованих резервістів і ядерні погрози.

Так вважає директор Центру з питань стратегії і безпеки Скоукрофта і колишній офіцер ЦРУ США Метью Кроніг. Оцінки ситуації від Кроніга і інших експертів опубліковані на сайті аналітичного центру Atlantic Council . Він вважає, що до ядерних погроз Путіна варто поставитися серйозно. На думку експерта, російський автократ справді може застосувати таку зброю, якщо неминучість поразки на полі битви буде очевидною. Втім, мета Вашингтона і Києва - це перемогти у війні, а не уникнути ядерної атаки за будь-яку ціну. Тому це не повинно стримувати президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського. Вони повинні подвоїти зусилля, щоб перемогти, при цьому стримуючи застосування ядерної зброї. Кроніг вказує на те, що Путін досі не використав свій стратегічний арсенал проти України тому, що боявся реакції США і НАТО. Саме тому західним союзникам потрібно зіграти на цьому страху і посилити своє стримування. Заяви Білого дому про те, що російське застосування ядерної зброї призведе до «тяжких наслідків», були правильними.