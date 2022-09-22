Atlantic Council: Путін оголосив мобілізацію, але чому і що буде далі?
Експерти допускають, що оголошена мобілізація може навіть стати прикриттям для російського відступу на півдні України, інформує
Вчорашня промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації, свідчить, що в нього закінчилися варіанти і він у відчаї. Його армія розбита. Тому він вирішив використати єдині інструменти, які в нього залишилися - мобілізацію некваліфікованих резервістів і ядерні погрози.
Так вважає директор Центру з питань стратегії і безпеки Скоукрофта і колишній офіцер ЦРУ США Метью Кроніг. Оцінки ситуації від Кроніга і інших експертів опубліковані на сайті аналітичного центру
Якщо ж стримування провалиться, Вашингтону доведеться виконати свої обіцянки, які озвучуються для стримування. США можуть завдати обмежений неядерний удар по російських силах, які безпосередньо брали участь в ядерній атаці. Важливіше те, щоб Київ і союзники продовжили боротьбу навіть після ядерної атаки і перемогли у війні.