Atlantic Council: Путін оголосив мобілізацію, але чому і що буде далі?

Експерти допускають, що оголошена мобілізація може навіть стати прикриттям для російського відступу на півдні України, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Путін оголосив мобілізацію, але чому і що буде далі?
© Офіційний сайт Кремля

Вчорашня промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації, свідчить, що в нього закінчилися варіанти і він у відчаї. Його армія розбита. Тому він вирішив використати єдині інструменти, які в нього залишилися - мобілізацію некваліфікованих резервістів і ядерні погрози.

Так вважає директор Центру з питань стратегії і безпеки Скоукрофта і колишній офіцер ЦРУ США Метью Кроніг. Оцінки ситуації від Кроніга і інших експертів опубліковані на сайті аналітичного центру Atlantic Council. Він вважає, що до ядерних погроз Путіна варто поставитися серйозно. На думку експерта, російський автократ справді може застосувати таку зброю, якщо неминучість поразки на полі битви буде очевидною. Втім, мета Вашингтона і Києва - це перемогти у війні, а не уникнути ядерної атаки за будь-яку ціну. Тому це не повинно стримувати президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського. Вони повинні подвоїти зусилля, щоб перемогти, при цьому стримуючи застосування ядерної зброї. Кроніг вказує на те, що Путін досі не використав свій стратегічний арсенал проти України тому, що боявся реакції США і НАТО. Саме тому західним союзникам потрібно зіграти на цьому страху і посилити своє стримування. Заяви Білого дому про те, що російське застосування ядерної зброї призведе до «тяжких наслідків», були правильними.

Якщо ж стримування провалиться, Вашингтону доведеться виконати свої обіцянки, які озвучуються для стримування. США можуть завдати обмежений неядерний удар по російських силах, які безпосередньо брали участь в ядерній атаці. Важливіше те, щоб Київ і союзники продовжили боротьбу навіть після ядерної атаки і перемогли у війні.


Лесь Димань, ZN.ua





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