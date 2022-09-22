The Economist: Путін хоче відправити більше окупантів, Захід повинен швидше озброювати Україну

Щоб зрозуміти Владіміра Путіна, варто послухати, що він говорить про своїх ворогів. 21 вересня той, хто вторгся в Україну, заявив, що Захід «агресивно нав’язує свою волю… іншим країнам».

Західні держави хочуть «пограбувати» Росію, - сказав російський президент з палацом, вартість якого оцінюється мільярдами доларів. «Вони навіть вдавалися до ядерного шантажу», - додав той, який погрожував ядерною зброю, якщо Україна спробує повернути контроль над територіями, які він в неї вкрав.

Про це пише The Economist , додаючи, що після принизливих поразок на полі битви російський деспот намагається показати, що він сильний. Окрім ядерних погроз, які українці вважають блефом, Путін також наказав почати часткову мобілізацію, щоб посилити свою армію загарбників. Також він пообіцяв підтримати маріонеткові «республіки» на території України, які планують провести фальшиві «референдуми», щоб Росія могла анексувати ці регіони. Ці фальшиві голосування, про проведення яких оголосили за три дні, дасть Путіну риторичне виправдання, щоб розглядати український наступ на Донбасі як атаку проти самої Росії. І теоретично Москва може завдати ядерну відповідь на це. Путін посилює свою катастрофічну війну.

Але різкий тон його виступу говорить про паніку, а не про силу. Невдачі на полі битви призвели до появи тріщин на його аурі непереможного лідера в Росії. Російське телебачення постійно бреше про війну і всі альтернативні точки зору були давно придушені. Але реальність в Україні так сильно відрізняється від фантазій, які звучать у російських вітальнях, що Путіну важко й далі наполягати на своїй версії історії. Можливо, саме тому його інформаційна війна стає дедалі слабшою за кордоном теж.