The Economist: Путін хоче відправити більше окупантів, Захід повинен швидше озброювати Україну
Ще є вікно можливостей для того, щоб вигнати російські війська з української території, інформує
Щоб зрозуміти Владіміра Путіна, варто послухати, що він говорить про своїх ворогів. 21 вересня той, хто вторгся в Україну, заявив, що Захід «агресивно нав’язує свою волю… іншим країнам».
Західні держави хочуть «пограбувати» Росію, - сказав російський президент з палацом, вартість якого оцінюється мільярдами доларів. «Вони навіть вдавалися до ядерного шантажу», - додав той, який погрожував ядерною зброю, якщо Україна спробує повернути контроль над територіями, які він в неї вкрав.
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Але різкий тон його виступу говорить про паніку, а не про силу. Невдачі на полі битви призвели до появи тріщин на його аурі непереможного лідера в Росії. Російське телебачення постійно бреше про війну і всі альтернативні точки зору були давно придушені. Але реальність в Україні так сильно відрізняється від фантазій, які звучать у російських вітальнях, що Путіну важко й далі наполягати на своїй версії історії. Можливо, саме тому його інформаційна війна стає дедалі слабшою за кордоном теж.