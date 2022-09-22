Тюрма і конфіскація: Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан застерегли своїх громадян від участі у війні в Україні

Намагаючись поповнити чисельність армії РФ , яка воює проти України, у Росії вирішили відкрити пункт вербування у московському міграційному центрі, а Держдума прийняла закон про надання іноземним найманцям російського громадянства після року служби. Проте влада щонайменше трьох країн ОДКБ застерегла від цього своїх громадян.

Про те, що через брак охочих воювати окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії, у серпні повідомляла українська розвідка. Співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції тоді доручили "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.