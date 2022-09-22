Тюрма і конфіскація: Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан застерегли своїх громадян від участі у війні в Україні

У Москві анонсували відкриття пункту вербування у міграційному центрі та обіцяли надати російське громадянство за рік служби, інформує ZN.ua.

Тюрма і конфіскація: Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан застерегли своїх громадян від участі у війні в Україні
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Намагаючись поповнити чисельність армії РФ, яка воює проти України, у Росії вирішили відкрити пункт вербування у московському міграційному центрі, а Держдума прийняла закон про надання іноземним найманцям російського громадянства після року служби. Проте влада щонайменше трьох країн ОДКБ застерегла від цього своїх громадян.

Про те, що через брак охочих воювати окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії, у серпні повідомляла українська розвідка. Співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції тоді доручили "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

А вже 20 вересня міський голова Москви Сергій Собянін на своєму сайті повідомив, що в міграційному центрі столиці відкриють представництво Міноборони РФ. Того ж дня Держдума спростила процедуру набуття громадянства для іноземців, які уклали контракт на службу в ЗС РФ. Якщо раніше отримати російський паспорт вони могли після трьох років служби, то тепер для цього досить року.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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