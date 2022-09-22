Росіяни хотіли перебратися через Дніпро біля Каховки та Херсона, але ЗСУ завадили – ОК “Південь”

За добу українські воїни знищили 41 росіянина на південній ділянці фронту, їхній вертоліт, ЗРК “Бук”, а також танки та бронетехніку, інформує ZN.ua.

Російські окупаційні війська вже не вперше намагаються налагодити переправи через Дніпро на Херсонщині. Остання доба – не виключення. Проте ЗСУ тримають всі переправи під вогневим контролем. А загалом на південній ділянці фронту тривають важкі бої. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Цього разу одні підрозділи ворога спробували проїхати Каховською дамбою, по якій ЗСУ неодноразово завдавали ударів, а інші – переплисти баржею поблизу Херсона. Обом спробам завадили ЗСУ.

Українська авіація завдала 21 удар по російських окупантах. А морські піхотинці із землі в районі Костромки ворожий гелікоптер Мі-24. Також нашими підрозділами знищено два безпілотники типу "Орлан-10".


Юлія Лавришин, ZN.ua





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