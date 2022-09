МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

21 веренся стартували переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому росіянами Енергодарі. Про це у своєму Twitter повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Підтримка термінового встановлення охоронної зони ядерної безпеки та охорони (ЗЯБЗ) на Запорізькій АЕС зрозуміла. Дякую Еммануелю Макрону за те, що ви прийняли міністрів закордонних справ кількох країн, які висловили свою підтримку ініціативи – це потрібно світові», – написав Рафаель Гроссі.