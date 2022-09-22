МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС

У переговорах беруть участь міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Сєргєй Лавров, інформує ZN.ua.

МАГАТЕ веде переговори з Україною та Росією з метою створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС
© Maxar Technologies

21 веренся стартували переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому росіянами Енергодарі. Про це у своєму Twitter повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Підтримка термінового встановлення охоронної зони ядерної безпеки та охорони (ЗЯБЗ) на Запорізькій АЕС зрозуміла. Дякую Еммануелю Макрону за те, що ви прийняли міністрів закордонних справ кількох країн, які висловили свою підтримку ініціативи – це потрібно світові», – написав Рафаель Гроссі.

Backing for urgently establishing a Nuclear Safety & Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya NPP is clear. Thank you ?? @EmmanuelMacron for hosting Foreign Ministers of several countries, who manifested their support for the initiative—the world needs this. #UNGA pic.twitter.com/yyydw6DA2G

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 21, 2022

Він також опублікував фотографії, як веде переговори з українською стороною на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та стороною РФ на чолі з керівником їхнього МЗС Сєргєєм Лавровим.

Переговори між МАГАТЕ та українською делегацією

Переговори між МАГАТЕ та делигацією РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна підтримує створення зони безпеки на ЗАЕС, але територію електростанції потрібно демілітаризувати. Росія ж у Радбезі ООН відкинула пропозицію створити зону демілітаризації навколо ЗАЕС.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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