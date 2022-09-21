Новостей.COM ⇒
2022-09-21
Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина
Крім того, ворожа армія знову обстріляла прикордонне село Стрілеча на Харківщині, інформує
© Олег Синєгубов/Telegram
Армія РФ у середу, 21 вересня, здійснила обстріл недавно звільненого українськими бійцями міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки п’ятеро осіб дістали поранення, у тому числі 13-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у
“Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти”, – наголосив він.
За даними Синєгубова, від вибухів також постраждали чоловіки 36, 47 й 63 років та 83-річна жінка.
Максим Царук, ZN.ua