Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина

Армія РФ у середу, 21 вересня, здійснила обстріл недавно звільненого українськими бійцями міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки п’ятеро осіб дістали поранення, у тому числі 13-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram .

“Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти”, – наголосив він.

За даними Синєгубова, від вибухів також постраждали чоловіки 36, 47 й 63 років та 83-річна жінка.