Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина

Крім того, ворожа армія знову обстріляла прикордонне село Стрілеча на Харківщині, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Куп’янськ: поранено п’ятьох людей, серед яких дитина
© Олег Синєгубов/Telegram

Армія РФ у середу, 21 вересня, здійснила обстріл недавно звільненого українськими бійцями міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок атаки п’ятеро осіб дістали поранення, у тому числі 13-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами. Внаслідок дій окупантів страждають діти”, – наголосив він.

За даними Синєгубова, від вибухів також постраждали чоловіки 36, 47 й 63 років та 83-річна жінка.


Максим Царук, ZN.ua





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