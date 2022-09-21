Заява Путіна є ознакою слабкості — Ліз Трасс та Урсула фон дер Ляєн

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнені, що оголошення президента Росії Володимира Путіна про негайну часткову мобілізацію російських громадян є ознакою слабкості. Про це вони оголосили у спільній заяві.

«Це також ознака того, що вторгнення Росії зазнає невдачі», — йдеться у заяві двох лідерок після зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі доти, доки це буде потрібно.