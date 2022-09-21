В Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акцій

В багатьох містах Росії відбуваються мітинги проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом Владіміром Путіним.

На акції виходять, зокрема, матері чоловіків призовного віку. Поліція затримує протестувальників, застосовуючи силу.

Люди протестують з гаслами «Нет войне!» та «Путина в окопы!».

Раніше прокуратура Москви опублікувала заяву, в якій застерегла громадян від участі в акціях протесту, погрожуючи їм позбавленням волі терміном до 15 років.

Незалежна моніторингова група ОВД-Інфо повідомила , що станом на 19:45 затримано вже понад 364 особи у 23 містах. Затримання відбулися в Іркутську та Красноярську, Єкатеринбурзі, Челябінську, Новосибірську, Улан-Уде, Томську, Уфі, Пермі, Бєлгороді, Санкт-Петербурзі та Москві.