В Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акцій
Мітинги не є велелюдними.
В багатьох містах Росії відбуваються мітинги проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом Владіміром Путіним.
На акції виходять, зокрема, матері чоловіків призовного віку. Поліція затримує протестувальників, застосовуючи силу.
Люди протестують з гаслами «Нет войне!» та «Путина в окопы!».
Раніше прокуратура Москви опублікувала заяву, в якій застерегла громадян від участі в акціях протесту, погрожуючи їм позбавленням волі терміном до 15 років.
Незалежна моніторингова група ОВД-Інфо
У рамках часткової мобілізації в РФ хочуть призвати воювати проти України 300 тисяч резервістів, заявив міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.