Сі Цзіньпін закликав Китай готуватися до війни: "Маємо зосередитися на підготовці до справжніх бойових дій"

Народна визвольна армія Китаю має готуватися до участі у справжніх бойових діях, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Під час семінару з національної оборони та військової реформи за участю членів Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю у Пекіні Сі Цзіньпін, який також обіймає посаду голови.

Центральної військової ради Китаю, озвучив учасникам семінару низку вказівок.

«Збройні сили мають зосередитися на підготовці до справжніх бойових дій», - наголосив Сі Цзіньпін.