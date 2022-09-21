Сі Цзіньпін закликав Китай готуватися до війни: "Маємо зосередитися на підготовці до справжніх бойових дій"

Сі Цзіньпін

Народна визвольна армія Китаю має готуватися до участі у справжніх бойових діях, заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Під час семінару з національної оборони та військової реформи за участю членів Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю у Пекіні Сі Цзіньпін, який також обіймає посаду голови.

Си Цзиньпин

Центральної військової ради Китаю, озвучив учасникам семінару низку вказівок.

«Збройні сили мають зосередитися на підготовці до справжніх бойових дій», - наголосив Сі Цзіньпін.

Китай, армія Китаю


Алексей Ионов, politeka.net





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