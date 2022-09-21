Мобілізація ще більше деморалізує військових РФ в Україні - історик Тімоті Снайдер

Промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації і проведення «референдумів» на окупованих територіях України, свідчить, що Росія зазнає поразки.

В цьому впевнений професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер.

«Зважаючи на втрати і дезертирства, Путін хоче, щоб на окупованій частині України були війська для захисту від українських контрнаступів. От і все. Справа не лише в тому, що російська армія відступає в Україні. Сам Путін, вочевидь, наляканий. Він зробив щось, чого точно робити не хотів. Оголошення мобілізації свідчить, що він боїться своїх фашистських суперників більше, ніж російське суспільство», - написав історик на своїй сторінці в Twitter .

Він зауважив, що сьогодні ввечері в Росії повинні початися протести. Цілком можливо, що такі акції відбудуться. Хоч їх проводити дуже важко. Але головна реакція росіян на рішення Путіна - це масова втеча чоловіків з країни, яка вже почалася. Інші будуть ховатися.

«Російські контрактники тепер зобов’язані залишатися на фронті безстроково. І це ще більше їх деморалізує. Я очікую повільний спалах гніву з цього приводу, що не покращить російські бойові можливості», - вважає Снайдер.