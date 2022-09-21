ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»

На південнобузькому напрямку ситуація напружена, але контролюється нашими силами оборони. Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об’єкти та житлову інфраструктуру на Херсонщині та Миколаївщині. ЗСУ відповіли ударами по понтонній переправі ворога в Новій Каховці, по Дар’ївському мосту, скупченню противника в районі Гаврилівки та Чорнобаївки. Про це повідомляє ОК «Південь».

За інформацією військових, росіяни використовують на півдні іранські дрони Shahed 136, маркуючи їх назвою «Герань-2». За минулу добу вони завдали дев’ять авіаційних та один ракетний удари по позиціях ЗСУ і населених пунктах з мирним населенням. Зокрема по Очакову та Баштанському району. Обійшлося без жертв.

У свою чергу, ЗСУ відповіли тим, що знищили в небі над Чарівним, на Херсонщині, ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині — два БпЛа «Орлан-10».

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворога в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.