ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»

Крім того, українські захисники знову збили дрон іранського виробництва поблизу Очакова, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

На південнобузькому напрямку ситуація напружена, але контролюється нашими силами оборони. Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об’єкти та житлову інфраструктуру на Херсонщині та Миколаївщині. ЗСУ відповіли ударами по понтонній переправі ворога в Новій Каховці, по Дар’ївському мосту, скупченню противника в районі Гаврилівки та Чорнобаївки. Про це повідомляє ОК «Південь».

За інформацією військових, росіяни використовують на півдні іранські дрони Shahed 136, маркуючи їх назвою «Герань-2». За минулу добу вони завдали дев’ять авіаційних та один ракетний удари по позиціях ЗСУ і населених пунктах з мирним населенням. Зокрема по Очакову та Баштанському району. Обійшлося без жертв.

У свою чергу, ЗСУ відповіли тим, що знищили в небі над Чарівним, на Херсонщині, ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині — два БпЛа «Орлан-10».

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворога в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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