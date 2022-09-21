Загарбники організували тренувальний табір для «зеків» в окупованому Торезі — ГУР

Окупанти розпочали набір до складу своїх військ ув’язнених, інформує ZN.ua.

Загарбники організували тренувальний табір для «зеків» в окупованому Торезі — ГУР
© pixanews.com

Російські загарбники організували тренувальний табір для «зеків» у тимчасово окупованому Торезі Донецької області. Крім того, через «мобілізацію» працівників Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

«На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір «особового складу»», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, окупанти розпочали набір до складу своїх військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території, тимчасово контрольованій бойовиками незаконного збройного формування «ДНР».

ГУР повідомляє, що «новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ.

А потенційних «контрактників» РФ відбирає за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій.

За даними розвідки, кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. При цьому, охочих підписати контракт небагато.

Також бойовики «ДНР» скасували дію виданих раніше документів про відстрочку/звільнення від мобілізації.

У ГУР повідомляють, що окупанти мають намір «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. При цьому, через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється».

«Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі», - йдеться у повідомленні ГУР.

Крім того, в окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара.

«Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації», - повідомляє українська розвідка.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Пропагандисту Кисельову помстилися в окупованому Криму: силовики кинулися на пошуки винуватцяПропагандисту Кисельову помстилися в окупованому Криму: силовики кинулися на пошуки винуватця
В окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантівВ окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантів
Накладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фотоНакладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фото
"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається
В окупованому Маріуполі почалась паливна кризаВ окупованому Маріуполі почалась паливна криза
Російські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і пораненіРосійські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і поранені
У деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катуваньУ деокупованому селі на Харківщини виявили перших жерт російських катувань
В окупованому Мелітополі – вибух у штабі з підготовки до псевдореферендумуВ окупованому Мелітополі – вибух у штабі з підготовки до псевдореферендуму
Залужний підтвердив, що ЗСУ вдарили по авіабазам в окупованому КримуЗалужний підтвердив, що ЗСУ вдарили по авіабазам в окупованому Криму
"Безправне сміття": в окупованому Донецьку показали, як "влада" ставиться до місцевих жителів"Безправне сміття": в окупованому Донецьку показали, як "влада" ставиться до місцевих жителів
Последние новости
Подгружаем последние новости