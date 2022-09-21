Загарбники організували тренувальний табір для «зеків» в окупованому Торезі — ГУР

Російські загарбники організували тренувальний табір для «зеків» у тимчасово окупованому Торезі Донецької області. Крім того, через «мобілізацію» працівників Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

«На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ . Наразі триває доправлення в табір «особового складу»», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, окупанти розпочали набір до складу своїх військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території, тимчасово контрольованій бойовиками незаконного збройного формування «ДНР».

ГУР повідомляє, що «новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ .

А потенційних «контрактників» РФ відбирає за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій.

За даними розвідки, кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. При цьому, охочих підписати контракт небагато.

Також бойовики «ДНР» скасували дію виданих раніше документів про відстрочку/звільнення від мобілізації.

У ГУР повідомляють, що окупанти мають намір «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. При цьому, через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється».

«Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі», - йдеться у повідомленні ГУР.

Крім того, в окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара.

«Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації», - повідомляє українська розвідка.