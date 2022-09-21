Страшно стало? Росіяни масово намагаються виїхати з РФ

Жителі країни-агресора бомбардують пошуковик Google запитами "Як виїхати з Росії?".

Про це пише "Апостроф", аналізуючи гугл-тренди у російському сегменті інтернету, інформує Апостроф .

Окрім екстреного виїзду за межі країни, росіян різко зацікавило, як отримати відстрочку від армії.

Росіяни чекають на анонсований раніше телезвернення президента Володимира Путіна, який може, як прогнозують, оголосити загальну мобілізацію на тлі заяви про анексію окупованих українських територій.

Проте виступ глави Кремля затримується. Спочатку Путін мав виступити о 20:00, потім о 21:00, але поки що він навіть не почав мовити.