Столтенберг засудив бутафорські референдуми на окупованих територіях

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив плани Росії щодо проведення так званих «фіктивних» референдумів в окупованих частинах України, застеріг президента Владіміра Путіна від подальшої ескалації конфлікту.

«Такі бутафорські голосування, референдуми не мають жодної легітимності, а тому не змінюють характеру конфлікту», — сказав Столтенберг в інтерв'ю у вівторок.

"Це тільки ще більше погіршить ситуацію, і тому нам потрібно надавати більше підтримки Україні".

Союзники та країни-партнери Організації Північноатлантичного договору «мають підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, тому що альтернатива набагато небезпечніша для всіх нас», — сказав Столтенберг. "Ми повинні розуміти, що це виходить за межі України", - передає Bloomberg .

Столтенберг виступив у кулуарах щорічного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де західні держави намагаються знайти найкращий спосіб протистояти плану Росії провести голосування щодо анексії регіонів України, які її сили все ще контролюють. після того, як українські військові витіснили російські війська із великих територій.