Столтенберг засудив бутафорські референдуми на окупованих територіях

Генсек НАТО вважає, що країнам альянсу необхідно посилити підтримку України, інформує ZN.ua.

Столтенберг засудив бутафорські референдуми на окупованих територіях
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив плани Росії щодо проведення так званих «фіктивних» референдумів в окупованих частинах України, застеріг президента Владіміра Путіна від подальшої ескалації конфлікту.

«Такі бутафорські голосування, референдуми не мають жодної легітимності, а тому не змінюють характеру конфлікту», — сказав Столтенберг в інтерв'ю у вівторок.

"Це тільки ще більше погіршить ситуацію, і тому нам потрібно надавати більше підтримки Україні".

Союзники та країни-партнери Організації Північноатлантичного договору «мають підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, тому що альтернатива набагато небезпечніша для всіх нас», — сказав Столтенберг. "Ми повинні розуміти, що це виходить за межі України", - передає Bloomberg.

Столтенберг виступив у кулуарах щорічного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де західні держави намагаються знайти найкращий спосіб протистояти плану Росії провести голосування щодо анексії регіонів України, які її сили все ще контролюють. після того, як українські військові витіснили російські війська із великих територій.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії вже намалювали "результати" псевдореферендумів на окупованих територіяхУ Росії вже намалювали "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях
США ніколи не визнають результати псевдореферендумів в окупованих областях України — Білий дімСША ніколи не визнають результати псевдореферендумів в окупованих областях України — Білий дім
Шольц назвав "неприйнятними" референдуми на окупованих Росією територіяхШольц назвав "неприйнятними" референдуми на окупованих Росією територіях
"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба"Референдуми" не вплинуть на право України звільняти території — Кулеба
Окупанти видумали нові способи "викриття" патріотів на загарбаних територіяхОкупанти видумали нові способи "викриття" патріотів на загарбаних територіях
Росія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідкаРосія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідка
Контрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISWКонтрнаступ ЗСУ змушує росіян тікати навіть з окупованих територій, що далеко від лінії фронту – ISW
На звільнених та поки окупованих територіях фіксують величезну кількість воєнних злочинів – ГенштабНа звільнених та поки окупованих територіях фіксують величезну кількість воєнних злочинів – Генштаб
"Знали, на що йшли": на звільнених територіях затримано вчителів рф, що з ними тепер буде"Знали, на що йшли": на звільнених територіях затримано вчителів рф, що з ними тепер буде
Російських вчителів, затриманих на деокупованих територіях, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни
Последние новости
Подгружаем последние новости