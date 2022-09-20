ЗСУ вдарили по десяти позиціях російської артилерії та трьох ворожих складах

Загалом наші бійці вразили більше 40 місць розташування особового складу, техніки та зброї окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ вдарили по десяти позиціях російської артилерії та трьох ворожих складах
Фото ілюстративне
© Мар'ян Кушнір/Радіо Свобода

Українські ракетній й артилерійські підрозділи продовжують атакувати позиції армії РФ з повітря. У вівторок, 20 вересня, під вогонь наших захисників потрапило 30 ворожих військових об'єктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, йдеться про 17 районів концентрації живої сили, зброї та бойової техніки Росії, десять місць розташування артилерії противника й три його склади з боєприпасами. Генштаб ще уточнює загальні втрати, яких зазнали окупанти.

Крім цього, українська авіація завдала ударів по ще 12 районах скупчення особового складу й техніки росіян. Також було вражено одну позицію зенітного ракетного комплексу загарбників.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ тим часом збили черговий російський безпілотник.

Також наші бійці зупинили атаки військ РФ у районах Веселого, Курдюмівки, Миколаївки Другої, Зайцевого, Майорська, Первомайського, Мар’їнки й Новомихайлівки.

Водночас, протягом доби ворог продовжив застосовувати різне озброєння для ударів по військовій і цивільній інфраструктурі на території України. Він завдав сім ракетних і 20 авіаційних ударів, а також здійснив більше 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього ушкоджень зазнали об'єкти понад 20 населених пунктів, зокрема, Слов’янська, Сіверська, Соледара, Бахмута, Вугледара, Степного, Нікополя й Очакова.

Крім того, загарбники намагалися знищити дамбу Печенізького водосховища у селищі Печеніги Харківської області. Однак успіху вони не досягли.


Максим Царук, ZN.ua





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