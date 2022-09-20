ЗСУ вдарили по десяти позиціях російської артилерії та трьох ворожих складах

Українські ракетній й артилерійські підрозділи продовжують атакувати позиції армії РФ з повітря. У вівторок, 20 вересня, під вогонь наших захисників потрапило 30 ворожих військових об'єктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Зокрема, йдеться про 17 районів концентрації живої сили, зброї та бойової техніки Росії, десять місць розташування артилерії противника й три його склади з боєприпасами. Генштаб ще уточнює загальні втрати, яких зазнали окупанти.

Крім цього, українська авіація завдала ударів по ще 12 районах скупчення особового складу й техніки росіян. Також було вражено одну позицію зенітного ракетного комплексу загарбників.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ тим часом збили черговий російський безпілотник.

Також наші бійці зупинили атаки військ РФ у районах Веселого, Курдюмівки, Миколаївки Другої, Зайцевого, Майорська, Первомайського, Мар’їнки й Новомихайлівки.

Водночас, протягом доби ворог продовжив застосовувати різне озброєння для ударів по військовій і цивільній інфраструктурі на території України. Він завдав сім ракетних і 20 авіаційних ударів, а також здійснив більше 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього ушкоджень зазнали об'єкти понад 20 населених пунктів, зокрема, Слов’янська, Сіверська, Соледара, Бахмута, Вугледара, Степного, Нікополя й Очакова.

Крім того, загарбники намагалися знищити дамбу Печенізького водосховища у селищі Печеніги Харківської області. Однак успіху вони не досягли.