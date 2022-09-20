Контрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиці

Пригожин, Вагнер, зеки, війна, окупанти

У Пентагоні зазначають, що найманці-вагнерівці відмовляються воювати в Україні на тлі успіхів ЗСУ.

Російські найманці, серед яких і зеки, із приватної військової кампанії "Вагнера" ??почали відмовлятися воювати в Україні. Вони налякані успіхами Збройних сил України під час контрнаступу у Харківській області. Про це у Twitter повідомив американський журналіст Джек Детч із посиланням на слова високопосадовця міністерства оборони США.

За його словами, "Вагнер" намагається відправити на війну в Україну 1500 засуджених злочинців, але багато хто чинить опір.

"Успішний наступ України з метою відвоювати більшу частину Харківської області спонукав багатьох російських добровольців відмовитись від бою", – процитував Детч слова чиновника Пентагону.

Харківщина, ЗСУ, деокупація, контрнаступ

Зазначимо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнера" ??завербувала у російських колоніях майже 6 тисяч зеків для війни в Україні. Більшість із них використовуються як "гарматне м'ясо", не мають жодних прав і можуть бути розстріляні своїми ж у будь-який момент.

Раніше американський журналіст Джек Детч розповів, що у Пентагоні рішення про відправку сучасних танків для України буквально лежить "на столі". Високопосадовці в адміністрації президента Джо Байдена очікують від солдатів ЗСУ виконання лише однієї умови – навчиться ними керувати.

ЗСУ, контрнаступ


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Блок рекламы


Похожие новости
Усі виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН розпочинаються із ситуації в Україні – ШмигальУсі виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН розпочинаються із ситуації в Україні – Шмигаль
Мобілізація в Росії стане ударом для режиму Путіна і піде на користь Україні — розвідкаМобілізація в Росії стане ударом для режиму Путіна і піде на користь Україні — розвідка
Загибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НПЗагибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НП
В Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в ЄвропіВ Україні сили ППО вже збили близько 55 винищувачів РФ – командувач ВПС США в Європі
У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — КулебаУ відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба
Боррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги УкраїніБоррель розповів, коли може бути створена місія ЄС з військової допомоги Україні
РФ готується до посилення санкцій через війну в Україні — ЗМІРФ готується до посилення санкцій через війну в Україні — ЗМІ
РФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС СШАРФ намагається відігратися в Сирії після невдач в Україні – генерал ВПС США
Не постачаючи Україні танки Шольц втрачає свій авторитет – The Wall Street JournalНе постачаючи Україні танки Шольц втрачає свій авторитет – The Wall Street Journal
"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух"До всього людина адаптується": росіян вже почали привчати до м'яса з личинок мух
Последние новости
Подгружаем последние новости