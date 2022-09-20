Херсонські колаборанти по прикладу "ЛДНР" захотіли "референдуму"

Так звана Херсонська громадська рада звернулася до "очільника" регіону колаборанта Кіріла Стрємоусова з ініціативою проведення "референдуму" на тимчасово захоплених територіях. Відео цього "засідання" публікують росЗМІ , інформує ZN.ua .

"Входження до складу Росії не тільки стане торжеством історичної справедливості, але й убезпечить територію області, відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення могутності нашої землі та повернення до повноцінного мирного життя – ми єдиний народ-переможець", - заявляють колаборанти.