Херсонські колаборанти по прикладу "ЛДНР" захотіли "референдуму"

Херсонські колаборанти по прикладу

Так звана Херсонська громадська рада звернулася до "очільника" регіону колаборанта Кіріла Стрємоусова з ініціативою проведення "референдуму" на тимчасово захоплених територіях. Відео цього "засідання" публікують росЗМІ, інформує ZN.ua.

"Входження до складу Росії не тільки стане торжеством історичної справедливості, але й убезпечить територію області, відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення могутності нашої землі та повернення до повноцінного мирного життя – ми єдиний народ-переможець", - заявляють колаборанти.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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