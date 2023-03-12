Українські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській області

Війська РФ продовжують обстрілювати місцеве населення з метою залякування, інформує ZN.ua.

Українські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській області
© Слово і діло

У Херсоньскій області українські військові намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 км від зрізу води, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє "Укрінформ".

"Позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Сили оборони працюють, аби вибити їх зі смуги хоча б 20 км від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити. Тим не менш ворог намагається вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі", - наголосила Гуменюк.

Речниця зазначила, що російські війська продовжують обстрілювати місцеве населення з метою залякування.


Анна Конюченко, ZN.ua





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