Українські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській області

У Херсоньскій області українські військові намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 км від зрізу води, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє "Укрінформ".

"Позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Сили оборони працюють, аби вибити їх зі смуги хоча б 20 км від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити. Тим не менш ворог намагається вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі", - наголосила Гуменюк.

Речниця зазначила, що російські війська продовжують обстрілювати місцеве населення з метою залякування.