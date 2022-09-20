В Пентагоні оцінили просування ЗСУ: "На околицях Херсона операції українців є цілеспрямованими і вивіреними"

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти навколо міста Херсон, операції Сил оборони є цілеспрямованими та вивіреними. Про це під час останнього брифінгу у Пентагоні заявив представник відомства, коментуючи контрнаступ українських військових.

Що стосується ситуації на Харківщині, то там ЗСУ продовжують закріплювати свої позиції. Були бої на сході від Куп'янська, покликані намаганням росіян зміцнити власну лінію оборони. Також тривають бої на околицях Лиману.

На Донбасі Силам оборони вдається вдало оборонятися на околицях Бахмута. Щоправда, там росіяни мають успіх, проте незначним - їм вдалося захопити кілька сотень метрів.