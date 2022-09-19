Українські військові збили ворожий Су-25, три безпілотники й крилату ракету
ЗСУ також продовжують завдавати ударів по складах і опорних пунктах противника, інформує
Українські військові упродовж доби відбили ворожі атаки на Донеччині та збили кілька повітряних цілей противника,
Російські окупанти намагалися наступати в районах Миколаївки Другої, Курдюмівки та Зайцевого, однак зазнали невдачі. Крім того, окупаційні війська недорахуються літака Су-25, трьох безпілотників та керованої крилатої ракети.
Українська авіація уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, позицію зенітного ракетного комплексу та склад боєприпасів. А ракетні війська й артилерія – п’ять опорних пунктів та три склади окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.
«Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника у Запорізькій області за 18 вересня: знищено десять артилерійських систем, п’ять одиниць військової техніки та особовий склад противника. Втрати пораненими склали понад 100 військовослужбовців», - додали військові.