ЗСУ встановили повний контроль над Білогорівкою Луганської області

Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Голова області зазначив, що ще нещодавно в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена. При цьому він додав, що деокупація захоплених територій Луганщини буде складнішою, ніж у Харківській області.

«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба», - заявив він.

Гайдай додав, що в Луганській області ворог готується до оборони, «тож «парадом» не зайдемо».