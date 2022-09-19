ЗСУ встановили повний контроль над Білогорівкою Луганської області
Голова Луганської ОВА Гайдай підтвердив, що в селищі пройшла зачистка, інформує
Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України,
Голова області зазначив, що ще нещодавно в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена. При цьому він додав, що деокупація захоплених територій Луганщини буде складнішою, ніж у Харківській області.
«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба», - заявив він.
Гайдай додав, що в Луганській області ворог готується до оборони, «тож «парадом» не зайдемо».