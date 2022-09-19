ЗСУ встановили повний контроль над Білогорівкою Луганської області

Голова Луганської ОВА Гайдай підтвердив, що в селищі пройшла зачистка, інформує ZN.ua.

Селище Білогорівка Луганської області уже зачищене та повність перебуває під контролем Збройних сил України, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Голова області зазначив, що ще нещодавно в Білогорівку заходили російські окупанти, але зараз вона зачищена. При цьому він додав, що деокупація захоплених територій Луганщини буде складнішою, ніж у Харківській області.

«Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба», - заявив він.

Гайдай додав, що в Луганській області ворог готується до оборони, «тож «парадом» не зайдемо».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
Українські військові знищили базу окупантів у Луганській області – картаУкраїнські військові знищили базу окупантів у Луганській області – карта
Армія РФ кинула понад 200 одиниць техніки при втечі з Харківської області - ГУРАрмія РФ кинула понад 200 одиниць техніки при втечі з Харківської області - ГУР
Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївської області: "Краще покинути регіон"Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївської області: "Краще покинути регіон"
Киргизстан запровадив режим НС у прикордонній з Таджикистаном областіКиргизстан запровадив режим НС у прикордонній з Таджикистаном області
ЗСУ могли зайняти ще два населені пункти Херсонської області: актуальна картаЗСУ могли зайняти ще два населені пункти Херсонської області: актуальна карта
У Запорізькій області пролунало п'ять вибухів на базі військ РФ – картаУ Запорізькій області пролунало п'ять вибухів на базі військ РФ – карта
Російські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській областіРосійські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській області
Окупанти тікають із Харківської області та концентрують сили на Донбасі: актуальна карта війни в УкраїніОкупанти тікають із Харківської області та концентрують сили на Донбасі: актуальна карта війни в Україні
Данілов назвав співвідношення втрат під час контрнаступу в Харківській областіДанілов назвав співвідношення втрат під час контрнаступу в Харківській області
Київ надасть фінпідтримку громадам області, які допомогли місту вистояти перед загарбниками - КличкоКиїв надасть фінпідтримку громадам області, які допомогли місту вистояти перед загарбниками - Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости