У проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в Україні

Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн. Це випливає з пояснювальної записки до проєкту державно бюджету на 2023 рік.

Причому, цей показник не враховує зовнішню міграцію значної частини населення, яка почалася після початку війни, оскільки наразі в Україні практично відсутня повна статистична інформація.

Як зазначається в пояснювальній записці, для аналізу та прогнозування економічного розвитку на поточний момент, в умовах обмеженої офіційної статистики, джерелами альтернативної інформації, які використовуються в даних умовах, є адміністративні дані за окремими секторами економіки та результати опитування підприємств, що проводяться різними організаціями.

Так, щодо чисельності наявного в країні населення Кабмін оперував даними Агенства ООН у справах біженців. За цими даними станом на 30 серпня 2022 року зовнішня міграція громадян України унаслідок безпекових ризиків (рахувалася за кількістю перетинів кордону з України з 24 лютого 2022 року) становила 12 млн осіб. З них повернулося в Україну 5,3 млн осіб.

Отже, з урахуванням цих показників, на сьогодні в Україні проживає лише 27,8 млн. громадян.

Нагадаємо, станом на 1 січня 1993 року українців було 52 мільйони.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Після цього практично при кожній владі знаходилися причини перепис відкласти.