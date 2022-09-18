У проєкті держбюджету оприлюднили приголомшливі цифри кількості населення в Україні

З 1993 року кількість населення в Україні зменшилася більше, ніж під час Другої світової війни, інформує ZN.ua.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало 34,5 млн. Це випливає з пояснювальної записки до проєкту державно бюджету на 2023 рік.

Причому, цей показник не враховує зовнішню міграцію значної частини населення, яка почалася після початку війни, оскільки наразі в Україні практично відсутня повна статистична інформація.

Як зазначається в пояснювальній записці, для аналізу та прогнозування економічного розвитку на поточний момент, в умовах обмеженої офіційної статистики, джерелами альтернативної інформації, які використовуються в даних умовах, є адміністративні дані за окремими секторами економіки та результати опитування підприємств, що проводяться різними організаціями.

Так, щодо чисельності наявного в країні населення Кабмін оперував даними Агенства ООН у справах біженців. За цими даними станом на 30 серпня 2022 року зовнішня міграція громадян України унаслідок безпекових ризиків (рахувалася за кількістю перетинів кордону з України з 24 лютого 2022 року) становила 12 млн осіб. З них повернулося в Україну 5,3 млн осіб.

Отже, з урахуванням цих показників, на сьогодні в Україні проживає лише 27,8 млн. громадян.

Нагадаємо, станом на 1 січня 1993 року українців було 52 мільйони.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Після цього практично при кожній владі знаходилися причини перепис відкласти.

За даними Державної служби статистики, станом на жовтень 2021 року чисельність населення становила 41 млн 319 тисяч громадян. Саме з цієї кількості населення розраховувалися усі показники в державі.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155Німеччина схвалила продаж Україні партії САУ RCH-155
Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптерРосія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер
Дані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр ЕстоніїДані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр Естонії
Байден заявив, що Росію чекатимуть «наслідки» у разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні
The Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процесThe Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процес
Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомогиБельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Шольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомогиШольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомоги
Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington PostВійна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington Post
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США УкраїніВ Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
Держдеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окупованіДерждеп сказав, скільки зерносховищ в Україні знищені або окуповані
Последние новости
Подгружаем последние новости