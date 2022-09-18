У Японії планують евакуювати два мільйони людей через потужний тайфун

Близько двох мільйонів людей на південному заході Японії планують евакуювати у зв’язку з потужним тайфуном «Нанмадол», який накриє острів Кюсю у неділю, 18 вересня. Про це повідомляє Kyodo News .

Згідно з прогнозами метеорологів, тайфун накриє південну частину острова Кюсю. Найбільше від стихійного явища може постраждати територія префектури Кагосіма. За попередніми підрахунками, швидкість вітру сягатиме до 198 кілометрів на годину з максимальними поривами 270 кілометрів на годину.

У зв’язку з насуванням тайфуну, метеорологічне агентство Японії опублікувало спеціальне попередження для префектури Кагосіма. Місцеві ЗМІ підкреслюють, що такі екстрені попередження видають лише у випадку надзвичайного природного явища, яке трапляється раз на кілька десятиліть і загрожує життю громадян.

Очікується, що «Нанмадол» може принести в Кагосіму рекордні дощі. Через сильні вітри та високі хвилі можливі зсуви та повені. В зв’язку з цим жителям 965 тисяч домогосподарств було наказано евакуюватися через приморські міста Міядзакі, Кагосіма та Амакуса.

Також через тайфун у Японії вже скасували щонайменше 335 недільних рейсів, які мали вилетіти або прибути в аеропорти країни.