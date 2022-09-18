Поліція моралі: в Ірані після арешту померла курдська жінка, що порушила закон щодо хіджабу

Аміні заарештували за ймовірне порушення суворого закону країни про носіння хіджабу. Її родині сказали, що її відпустять із відділку міліції після «перевиховання», інформує ZN.ua.

Поліція моралі: в Ірані після арешту померла курдська жінка, що порушила закон щодо хіджабу

Серія протестів спалахнула в Ірані після смерті 22-річної курдської жінки Махси Аміні, яка померла в лікарні 16 вересня, через три дні після арешту та, судячи з усього, побита поліцією моральності в Тегерані, пише The Guardian.


Оксана Коваль, ZN.ua





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