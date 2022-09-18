Прем’єр-міністр Індії розкритикував Путіна: що це означає на думку західних експертів

Нарендра Моді дав чітко зрозуміти, що не підтримує війну РФ проти України, інформує ZN.ua .

«Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону про те, що демократія, дипломатія та діалог — це ті речі, які формують сучасний світ», — сказав Моді, чим відразу поставив Путіна у незручне становище.

На думку експерта Індрані Багчі з дослідницького центру Ананта Аспен у Делі, слова індійського прем’єра є серйозною зміною тону. І хоча вона не надто критична, але сам факт, що Моді висловив антивоєнну позицію, мав на увазі критику дій Росії.

Експерт з Індії із Брукінгського інституту (США) Танві Мадан відзначив, що при цьому жест Моді виглядав щиро.

«Він ставив мету заспокоїти західних партнерів чи країни Індоєвропейського регіону. Моді справді обурений діями Росії та їх наслідками і не хоче, щоб люди думали, ніби він їх заохочує», — заявив Мадан.



