Нікополь вночі накрили «Градами», є поранені

В ніч на неділю, 18 вересня, російські війська завдали удару з «Градів» та важкої артилерії по місту Нікополь та Нікопольському району Дніпропетровської області. Як наслідок в місті постраждали троє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч з обстрілами та пораненими…Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів», - повідомив він.

Зокрема серед постраждалих 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.

Також внаслідок ворожого нападу в місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

Під час атаки сталася пожежа на місцевому ринку. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

«У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо», - додав голова ОВА.