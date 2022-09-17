Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївської області: "Краще покинути регіон"

У Миколаєві краще залишатися тим, хто працює та може допомагати ЗСУ, іншим потрібно евакуюватися з регіону.

Про це сказав іноземній пресі губернатор Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Усі, хто має роботу і може допомогти військовим, нехай працюють разом і допомагають солдатам перемагати. Якщо немає роботи, то краще залишити регіон, – заявив він.

У той же час Кім додав, що населення міста твердо стоїть на боці України, незважаючи на те, що деякі громадяни спілкуються російською.

"Окупація Донбасу та Криму у 2014 році наочно показала нам, що таке росія. На окупованих територіях нічого хорошого немає, росію тут ніхто не хоче", – наголосив голова Миколаївської ОВ.

Віталій Кім – голова Миколаївської ОДА. За час повномасштабного вторгнення він сподобався не лише мешканцям Миколаївської області, а й усій Україні. Його позитив, жарти та спокій стали "заспокійливою пігулкою" для українців. А знамениті "шкарпетки, як у Кіма", вже активно продають на Хмельницькому базарі.